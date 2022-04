Juventus-Inter, Allegri vara formazione a trazione anteriore: le scelte – Sky

Juventus-Inter andrà in scena questa sera alle 20:45. Allegri, in vista della sfida, potrebbe schierare un 4-2-3-1 a trazione anteriore. Le ultime da Sky Sport

SCELTE – Juventus-Inter è in programma questa sera alle 20:45. La sfida sarà fondamentale per determinare gli obiettivi delle due squadre per il finale di stagione. Allegri, secondo Sky Sport, potrebbe optare per un 4-2-3-1 a trazione decisamente offensiva: davanti a Szceszny, in porta, ci saranno De Ligt e Chiellini in mezzo con Alex Sandro e Danilo sulle corsie esterne. Davanti alla difesa ci sarà il rientrante Zakaria in coppia con Locatelli. A supporto di Vlahovic, unica punta, un terzetto formato da Cuadrado, Dybala e Morata. Una Juventus, quindi, a trazione anteriore, che proverà sin da subito a pressare l’Inter sin dalle prime battute del match.