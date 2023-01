Dumfries, Inzaghi sceglie una sola via e il campo rimane lontano. Caso?

Denzel Dumfries ha iniziato il 2023 nel peggior modo possibile. L’olandese non ha quasi mai toccato campo e quando lo ha fatto non ha dato risposte positive. Simone Inzaghi ha già scelto la via, si apre un caso per il calciatore?

INVOLUZIONE – Denzel Dumfries sta vivendo il suo periodo peggiore da quando è arrivato a Milano. Nonostante il Mondiale ad alti livelli giocato con la sua Olanda sotto la gestione di Louis van Gaal, l’esterno non ha ancora trovato lo spazio giusto nel 2023 con l’Inter e si potrebbe aprire un nuovo caso. Simone Inzaghi sembra aver scelto una sola via: Matteo Darmian. L’italiano dà certezze, lavora in fase difensiva ed è utile anche in ripartenza, ovviamente nei suoi evidenti limiti. L’ex Psv Eindhoven ha avuto un’involuzione totale, il calciatore di oggi è un vecchio parente dell’esterno che ha dominato sulla fascia destra nel 2022 e catturato l’attenzione di numerosi club europei.

Dumfries, il mercato chiama

VOCI – Ovviamente le voci di mercato non possono far bene ad un calciatore. L’Inter deve risolvere i suoi problemi economici, in estate è probabile che arrivi la cessione di un big e attualmente proprio Dumfries è l’uomo che cattura il maggiore interesse dall’estero. Chelsea e Manchester United vorrebbero acquistarlo per la prossima stagione, ma non c’è da dimenticare che mancano ancora diversi mesi alla fine del campionato. L’olandese deve prima ricominciare a giocare, riconquistare la titolarità e imporsi nella nuova Inter costruita da Simone Inzaghi sull’impronta di un triangolo perfetto. Dumfries ha giocato per ora solamente in Coppa Italia contro il Parma, risultando il peggiore in campo, e con il Monza, segnando la clamorosa autorete del 2-2 avversario. Sicuramente le prestazioni sono state pessime e la scelta di Inzaghi di non dargli nemmeno un minuto nella notte di Riad sembra giustificata. Il calciatore ha sofferto problemi fisici dopo i Mondiali, ma c’è evidente bisogno di una reazione nelle prossime partite.