Ravanelli: «Milan abulico, non più squadra. Con l’Inter nessuna reazione»

Ravanelli critico nei confronti del Milan, accusato di non saper più reagire. Contro l’Inter la dimostrazione più lampante, squadra di Pioli in crisi

NO REAZIONE − Fabrizio Ravanelli, dagli studi di Mediaset, è ritornato sulla Supercoppa: «Ho visto un Milan abulico, non è più squadra come prima. In altri momenti aveva mostrato reazione, mentre in finale di Supercoppa contro l’Inter è stata dominata non riuscendo a reagire. Inoltre, martedì sera avrà un’altra sfida molto dura sul campo della Lazio».