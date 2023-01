Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 20 gennaio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 2 gennaio, con l’Inter che ha soprattutto la questione rinnovi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra invernale di mercato chiuderà alle 20 di martedì 31 gennaio. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Calciomercato Inter − Gli ingressi POSSIBILI ENTRATE − Rimane aperta la finestra per Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano aspetta l’Inter, che intende dare più fisicità alla propria linea mediana (vedi articolo). Sfuma definitivamente invece Yann Sommer. Adesso è ufficiale, è un nuovo giocatore del Bayern Monaco (vedi articolo). Da registrare un ingresso per la Primavera (vedi articolo). ENTRATE UFFICIALIZZATE − Alem NEZIREVIZ (D, Motala AIF) Calciomercato Inter − Le cessioni POSSIBILI USCITE − Notizie negative su Milan Skriniar, ha detto no al rinnovo (vedi articolo). Mentre Edin Dzeko potrebbe rinnovare, c’è ottimismo (vedi articolo). Inter alla finestra anche sul futuro di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista ha rotto con la Roma e può partire (vedi articolo). USCITE UFFICIALIZZATE − Alessandro CIARDI (C, andato via a parametro al Salisburgo). Alessandro SILVESTRO (D, in prestito all’Aquila Montevarchi)