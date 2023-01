Dzeko, Inter come farne a meno? Rinnovo sul tavolo: le condizioni − SM

Dopo la straordinaria serata di Riyad con Dzeko in formato highlander, un gol e un assist da urlo, in casa Inter si pensa al suo rinnovo di contratto. C’è ottimismo

HIGHLANDER − Come fare a meno di Edin Dzeko? Se lo stanno chiedendo anche i dirigenti dell’Inter, i quali hanno messo sul piatto dell’attaccante bosniaco il prossimo rinnovo di contratto. Secondo Daniele Miceli di Sport Mediaset, se ne riparlerà al termine della querelle Skriniar (vedi articolo), ma filtra ottimismo. L’ex Roma (37 anni a marzo) andrà in scadenza il 30 giugno ma il club nerazzurro ha già messo sul piatto la sua proposta: un anno di contratto con opzione per l’anno successivo a cifre leggermente inferiori rispetto ai cinque milioni attuali.