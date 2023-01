Skriniar, arriva il no (momentaneo) alla proposta di rinnovo dell’Inter – Sky

Matteo Barzaghi dà aggiornamenti importanti da Sky Sport sul rinnovo di Milan Skriniar e la storia con l’Inter. Il futuro sembra ormai scritto, ma il club nerazzurro lascia spiragli per un eventuale cambio di idea del calciatore.

RISPOSTA – Il giornalista Matteo Barzaghi dice questo da Sky Sport su Milan Skriniar e il futuro con l’Inter: «Skriniar ha fatto sapere all’Inter tramite il suo rappresentante Roberto Sistici che per il momento non c’è intenzione di firmare il rinnovo di contratto. Il club nerazzurro manterrà la porta aperta fino a giugno qualora il calciatore cambiasse idea. L’Inter sta lavorando da tempo sulle evenienze, cercando profili giovani che possano sostituirlo. Il massimo sforzo economico della società potrebbe non essere utile».