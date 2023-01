Galliani reagisce: «Milan-Inter 0-3, ho sofferto! Ma noi ancora campioni»

Galliani ha espresso il suo stato d’animo dopo il sonoro KO del Milan contro l’Inter per 0-3. L’AD del Monza ricorda lo Scudetto vinto lo scorso anno

SOFFERTO − In occasione di Juventus-Monza, Adriano Galliani ha commentato su Mediaset il match di Supercoppa Italiana: «Amarezza sì, però il Milan è campione d’Italia in carica. Ha ancora lo Scudetto sulla maglia quindi stiamo calmi. Non è possibile cambiare giudizio sull’allenatore e i dirigenti ogni volta che vinci 1-0 o perdi 1-0. Il lavoro dei dirigenti e degli allenatori penso che vada giudicato in un segmento di tempo molto più ampio. Certo ieri sera contro l’Inter da milanista ho sofferto anche io ma siamo ancora Campioni d’Italia».