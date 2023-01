Sommer, ora è ufficiale: c’è la firma col Bayern Monaco! Sfuma per l’Inter

Sommer è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Adesso è arrivata anche l’ufficialità. Il portiere, cercato anche dall’Inter, ha firmato per i bavaresi fino al 2025

UFFICIALE − “Dopo il grave infortunio di Manuel Neuer , l’FC Bayern ha ingaggiato il 34enne Yann Sommer dal Borussia Mönchengladbach. Sommer ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Neuer, 36 anni, si è fratturato la parte inferiore della gamba destra mentre sciava il 9 dicembre e non sarà più disponibile per il resto della stagione in corso”.