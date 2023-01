Zaniolo, nasce il caso. Gelo totale con la Roma, futuro lontano – Sky

Per Nicolò Zaniolo il futuro sembra ormai lontano da Roma. Il mancato rinnovo ha fatto calare il gelo, Gianluca Di Marzio da Sky Sport ha dato aggiornamenti sulla situazione del calciatore, su cui c’è un interesse particolare dell’Inter. Il club nerazzurro ha il 15% sulla futura rivendita.

GELO – Nasce il caso Nicolò Zaniolo a Roma. Il calciatore sembra ormai essere rassegnato ad un futuro lontano dalla Capitale, Gianluca Di Marzio ha parlato così della situazione su Sky Sport: «C’è gelo totale tra Roma e Zaniolo, anche per volontà del calciatore. L’esterno ora è aperto a proposte dall’estero, fino a qualche mese la sua volontà forte era di rimanere in Italia. I rapporti con Mourinho sono normali, ma il tema rinnovo non era una priorità per la società. C’è la volontà da parte di tutt’e due le parti di trovare una soluzione, anche se la Roma pone paletti rigidi. Zaniolo andrà via solamente per una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo incondizionato. Oggi l’unica squadra che si è avvicinata in maniera concreta è Il Tottenham, ma vorrebbe provare con un’operazione stile Kulusevski a gennaio. Difficile che rimanga in Italia».