Correa con Dzeko in Inter-Verona? Inzaghi punta anche sulla scaramanzia

Correa di nuovo titolare in campionato con la maglia dell’Inter. In Inter-Verona, Inzaghi sceglierà la coppia Dzeko-Correa anche per questione di scaramanzia

ATTACCO NUOVO − In Inter-Verona, Inzaghi cambierà il suo reparto offensivo. Non più Lautaro Martinez in coppia con Edin Dzeko, bensì Joaquin Correa. Il Toro, ammonito e diffidato contro la Juventus, salterà il match di domani pomeriggio. L’indiziato numero per prenderne il posto è proprio l’amico argentino, favorito contro Alexis Sanchez (vedi articolo). Novità, dunque, per Correa in questo 2022. Per il Tucu sarà infatti la prima gara che giocherà da titolare. L’ultima a Roma contro i giallorossi lo scorso 4 dicembre. Per la nona volta in campionato durante Inter-Verona si assisterà all’attacco formato da Dzeko e Correa. La quarta insieme dal primo minuto. I numeri sono più che positivi.

NUMERI − La coppia Dzeko-Correa ha giocato complessivamente insieme in questo campionato otto partite contro Verona, Sampdoria, Empoli, Udinese, Venezia, Roma, Torino e Juventus. Soltanto in tre di queste, i due sono scesi in campo titolari: Inter-Udinese, Venezia-Inter e Roma-Inter. Il risultato: tre vittorie con due gol di Correa e uno di Dzeko. Anche prendendo in esame tutte le otto partite con la loro presenza contemporanea in campo, i precedenti parlano a favore di Inzaghi: sei vittorie e due pareggi. Contro il Verona, i due giocheranno nuovamente dal primo minuto a causa dell’assenza forzata di Lautaro Martinez. L’auspicio è che il trend della premiata coppia non si fermi.