Inter-Hellas Verona, torna De Vrij. Ballottaggio in attacco: il favorito

Simone Inzaghi deve scegliere la formazione da schierare domani per Inter-Hellas Verona, partita valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A.

DIFESA – Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, Simone Inzaghi dovrebbe mettere in campo dal primo minuto Stefan De Vrij al posto di Danilo D’Ambrosio in Inter-Hellas Verona. Con l’olandese in difesa Milan Skriniar e Alessandro Bastoni.

CENTROCAMPO – Sulle fasce laterali dovrebbe schierare Denzel Dumfries e Ivan Perisic. In mezzo al campo invece Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu.

ATTACCO – In attacco dovrebbe essere scelto Joaquin Correa (leggermente in vantaggio su Alexis Sanchez) al posto dello squalificato Lautaro Martinez. L’ex Lazio dovrebbe essere affiancato da Edin Dzeko.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com