Bucchioni: «Dybala-Inter, c’è un’incertezza che frena. Il Milan ci pensa»

Dybala è in scadenza di contratto con la Juventus: si è parlato tanto dell’Inter, ma ora anche del Milan. Bucchioni, nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, sembra dare qualche possibilità in più ai rossoneri.

INTOPPO IN VISTA? – Enzo Bucchioni aggiorna sulla corsa a Paulo Dybala: «Questa incertezza dell’Inter, sul poter spendere o non spendere, un po’ frena. Chiederanno un contratto quinquennale da sette milioni, sono trentacinque più le tasse: operazione da settanta milioni. È onerosissima, certamente, ti metti in casa un impegno non da poco. Perché altre squadre non si inseriscono? Il Milan ha fatto la sua valutazione e vediamo. Poi non so se l’accordo si chiuderà, non lo può dire nessuno: vediamo se andrà all’Inter o al Milan. Non lo sa neanche Dybala stesso, a meno che non abbia firmato stanotte, ma il Milan ci pensa perché il giocatore ha le qualità e può rilanciarsi. Messo nella posizione di Brahim Diaz, sottopunta nel 4-2-3-1, potrebbe essere una soluzione straordinaria».