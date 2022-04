Juventus-Inter, altro che ‘condanna’ agli arbitri! Confermati Irrati e Mazzoleni

Sono cinque giorni che si (stra)parla dell’arbitraggio di Juventus-Inter di domenica, in relazione soprattutto al rigore chiesto dai bianconeri per il contatto fra Bastoni e Zakaria sul quale non ci sono immagini chiare. Ma l’AIA la pensa diversamente su Irrati e Mazzoleni.

LA CONFERMA – Dopo Torino-Inter, quando oggettivamente Marco Guida e Davide Massa avevano sbagliato a non dare rigore su Andrea Belotti, l’AIA aveva sospeso i due arbitri e, durante la sosta, confermato l’errore. Non è certo lo stesso dopo Juventus-Inter. Domenica Massimiliano Irrati sarà al VAR per Torino-Milan, di fatto il big match del turno. E Paolo Silvio Mazzoleni, che fa parte del gruppo di arbitri che stanno solo al monitor, farà altrettanto per Roma-Salernitana. Una dimostrazione di come i vertici arbitrali, come già detto lunedì (vedi articolo), non abbiano bocciato le scelte di Irrati e Mazzoleni nel derby d’Italia. Con buona pace di chi ha provato a marciare su Juventus-Inter parlando, in maniera esagerata, di “scandalo” o altre follie del genere.