Tudor, un recupero sicuro in Inter-Verona. Due in forte dubbio

Tudor questa mattina dirigerà l’allenamento di rifinitura prima della partenza in direzione Milano che dirà molto riguardo le condizioni di Antonin Barak (vedi articolo). Intanto croato può sorridere per il recupero sicuro di un giocatore.

UN RECUPERO CERTO – Tudor prepara Inter-Verona, questa mattina ultimo allenamento di rifinitura prima della partenza. Il tecnico valuterà le condizioni di Antonin Barak e Miguel Veloso per la trasferta di Milano. Da Verona giungono novità riguardo le loro condizioni e un recupero certo, secondo quanto riportato dal quotidiano l’Arena a firma di Davide Cailotto, sono proprio i due centrocampisti in forte dubbio per la partita contro i Campioni d’Italia. Il ceco è stato vittima di una forte influenza intestinale che gli ha impedito di allenarsi col gruppo e, quasi sicuramente, darà forfait. Il portoghese, invece, è lento recupero dopo l’ennesimo guaio alla gamba sinistra. Chi invece è stato recuperato e sarà disponibile per la partita è Kevin Lasagna. Oggi pomeriggio la partenza per il ritiro.