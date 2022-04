Inter, è una stagione dal sapore letterario: c’è da capire soltanto il genere

L’Inter sta vivendo una stagione molto intensa con la lotta Scudetto ancora in bilico. La 2021/22 dei nerazzurri somiglia sempre più ad un testo narrativo di cui non si riesce a capirne ancora il genere

ANALISI INTER − Se la stagione dell’Inter si potesse leggere in chiave letteraria avrebbe tutte le caratteristiche adatte per diventare un vero e proprio testo narrativo con tanto di inizio, svolgimento ed epilogo finale. La 2021/22 dei nerazzurri si può dividere in tre grandi macro-spezzoni. Ognuno con una sua certa regolarità sia tecnica che sintattica. L’unico interrogativo ancora da capire è soltanto il genere.

FALLIMENTO INTER? MACCHÈ − Si sa, nel calcio è proprio un attimo passare dalla crisi totale alla gioia più grande. Ed è ciò che è successo all’Inter di inizio stagione. L’improvvisa crisi economica e tecnica con gli addii di Hakimi, Eriksen e Lukaku (in ordine cronologico) aveva fatto precipitare nel baratro i tifosi nerazzurri dando tantissimo alito a critici e ‘giornalai’. Baratro durato praticamente come un battito di ciglia. La nuova Inter di Simone Inzaghi vince e convince grazie ad un calcio mai visto prima. E da novembre diventa la più seria candidata a vincere lo Scudetto tanto da non avere nemmeno alcuna rivale da poterla contrastare.

INTRECCIO NERAZZURRO − La storia dell’Inter ha un nuovo intreccio a partire dal 2022. I tanti impegni ravvicinati, un calendario oggettivamente proibitivo e tutta una serie di errori sia dei giocatori che del tecnico fanno precipitare l’Inter nuovamente in quel baratro di fine estate. Il culmine è la sconfitta nel Derby contro l’antagonista Milan. La situazione diventa ingarbugliata con l’Inter che dal glorioso e gratificante primo posto scivola gradualmente fino al terzo e quasi quarto.

EPILOGO SPERANZOSO − Come ogni testo narrativo dotato di una fabula ben costruita, alla stagione dell’Inter esiste anche un epilogo. Fase finale in svolgimento iniziata con il successo dal sapore di rinascita rimediato una settimana fa contro la Juventus. La speranza è che il testo narrativo nerazzurro prenda le sembianze, a fine stagione, di un romanzo avventuroso con un finale lieto e non di un thriller/horror alla Stephen King dall’epilogo enigmatico.