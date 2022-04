Perisic e il rinnovo con l’Inter: le nuove cifre. Pesano anche fattori ‘esterni’ – SM

Perisic può rimanere all’Inter anche oltre la fine di questa stagione. Come riporta Sport Mediaset c’è un cambio di rotta da parte del croato, che sembrava destinato ad andare via il 30 giugno.

RIDEFINIZIONE – Come raccontato stamattina (vedi articolo), il rinnovo di Ivan Perisic con l’Inter si avvicina. Il croato si sta convincendo a firmare il prolungamento dell’accordo, in scadenza al 30 giugno. Anche Sport Mediaset conferma la possibilità di un contratto di un anno, con opzione per uno ulteriore legato a una formula particolare in modo da venire incontro alla sua richiesta di un biennale. Con qualcosa in più: le cifre. L’Inter offre fra tre milioni e tre e mezzo, Perisic ne chiede quattro. La quadra si può trovare sui bonus, anche non troppo difficili da raggiungere. Sul rinnovo di Perisic pesa anche il fatto che non gli sono mai arrivate proposte irrinunciabili da altri club.