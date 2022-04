Handanovic, idea condivisa con l’Inter sul futuro. Tempo limite per decidere – SM

Handanovic, come Perisic (vedi articolo), è in scadenza di contratto con l’Inter al 30 giugno. Sport Mediaset parla di un’idea condivisa fra il portiere e la società oltre questa data.

RESTA O VA? – Samir Handanovic ha poco meno di tre mesi residui di contratto e si parla per capire cosa succederà. L’idea dell’Inter e del giocatore è di continuare, come riporta Sport Mediaset, nonostante l’arrivo di André Onana. Lo sloveno sarebbe chiamato a un ruolo di “chioccia”, senza gerarchie predefinite, del nuovo innesto dall’Ajax. Per Handanovic si parla di un ingaggio da non oltre due milioni e mezzo, con la stessa formula di Ivan Perisic: un anno di contratto e opzione per un secondo. C’è ottimismo, ma ancora non la chiusura della trattativa. Per il rinnovo di Handanovic con l’Inter il tempo limite è fine maggio.