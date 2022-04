Perisic, riaperta la trattativa con l’Inter per il rinnovo! Ora più vicino: dettagli – CdS

Perisic e l’Inter, il matrimonio continua. Secondo quanto riportato questa mattina dal collega Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport, il club di Viale della Liberazione è pronto a riaprire la trattativa per il rinnovo mettendo sul tavolo un nuovo contratto, manca però il sì del giocatore.

LA PROPOSTA – Perisic in scadenza di contratto con l’Inter, sembrava destinato all’addio. Secondo quanto riportato questa mattina dal quotidiano romano, invece, lo scenario è cambiato rispetto qualche mese fa. La società nerazzurra non ha assolutamente intenzione di rinunciare all’esterno croato e per questo motivo la trattativa per il rinnovo di contratto è stata riaperta. Così è stato riallacciato il discorso con il club di viale della Liberazione e prossimamente ci sarà un colloquio. Marotta e Ausilio proporranno un contratto annuale o un “1+1” ovvero con l’opzione, sulla seconda stagione, legata magari al raggiungimento di un certo numero di presenze, mentre la controparte non vuole scendere sotto un accordo biennale. C’è ottimismo per quanto riguarda la firma sul contratto.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

