Allegri ammette: «Battendo l’Inter c’era speranza scudetto! Non sfruttata»

Allegri per diverso tempo ha detto che la Juventus non avrebbe potuto vincere il campionato, ma ora getta la maschera. Dopo lo 0-1 contro l’Inter il tecnico bianconero, in conferenza stampa alla vigilia del Cagliari, ammette che credeva di poter riaprire il discorso conquistando il derby d’Italia.

VOLTARE PAGINA – Massimiliano Allegri valuta Cagliari-Juventus: «Nel calcio di reazione ce n’è solamente una, quella di fare grandi partite e di capire la partita. Rispetto a quella con l’Inter domani sarà completamente diversa: io a Cagliari non ho mai visto né giocato vittorie facili, né col Milan né con la Juventus. Domani bisogna prepararci a un certo tipo di partita, conoscendo l’avversario e il suo valore. Bisogna solo cercare di vincere, la squadra si è allenata bene e stiamo bene tecnicamente. Su questo ci sono tutte le condizioni migliori per fare una bella partita domani, ma dipende soprattutto dall’aspetto mentale».

ERRORI RIPETUTI – Ad Allegri non va giù che la Juventus abbia perso le gare “giocate meglio”: «Siamo mancati nelle migliori tre partite stagionali. Con Villarreal e Inter non abbiamo sfruttato le occasioni avute e abbiamo perso. Possiamo ancora migliorare, ma bisogna capire le situazioni perché queste partite le abbiamo lasciate per strada. Ecco perché bisogna migliorare, ma questo passa attraverso la crescita di tutti».

SPERANZA SVANITA – Allegri ammette che vincendo Juventus-Inter avrebbe sperato nel titolo: «Assolutamente sì. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Battendo l’Inter è normale che avevi una piccola speranziella, però dovevi vincere tutte le partite che è difficile. Dobbiamo svoltare, concentrarci su quello che è realmente il nostro obiettivo: entrare nelle prime quattro. Dobbiamo fare più punti possibili, è una partita complicata altrimenti nel giro di una settimana da +8 e lottare per lo scudetto ci ritroviamo con la Roma a due punti».

NO AL RAMMARICO – Allegri, in chiusura, non ritiene che la Juventus debba mangiarsi le mani per il distacco dal vertice: «Rimpianti nella vita non se ne devono avere. Quali bisogna avere? Siamo realisti! Siamo quarti e ci meritiamo di essere quarti, quando eravamo decimi meritavamo di essere decimi. Quando abbiamo avuto l’occasione contro l’Inter non l’abbiamo sfruttata facendo una buona partita, questa è la realtà. Parlare di rimpianti non serve a niente».