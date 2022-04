Come sarebbe la classifica di Serie A se Juventus-Inter fosse finita 1-0 di corto-muso

L’opinione pubblica discute sulla lotta Scudetto in Serie A, evidenziando il rimpianto della Juventus per aver sprecato il jolly tricolore in casa contro l’Inter. A distanza di giorni si continua a parlare di Juventus-Inter ma non più per le polemiche arbitrali. Stavolta lo scenario è un altro ed è riferito esclusivamente alla classifica (virtuale). Ipotesi curiosa

LO SCUDETTO DEI SE… – La frase è di quelle più utilizzate in Italia in questi ultimi giorni. Magari può cambiare il tempo verbale, più o meno corretto, ma non il concetto di fondo: «Come sarebbe la lotta Scudetto in campionato se la Juventus avesse battuto l’Inter a Torino…». Una bella domanda, che parte da un’ipotesi non più verificabile. La Serie A (vedi classifica reale) oggi vede ancora il Milan in vetta, con 68 punti. A risultato invertito in quel di Torino, il Napoli sarebbe sempre a quota 66 punti ma nuovamente secondo in solitaria. Al terzo posto ecco la Juventus con 65 punti anziché gli attuali 62. Quarta l’Inter, bloccata a 63 ma con una partita da recuperare (Bologna-Inter, ndr). Quindi potenzialmente terza a pari punti con il Napoli, ovvero a +1 sulla Juventus e -2 dal Milan.

Serie A con Juventus-Inter da 0-1 a 1-0

CORTO-MUSO UTILE – Classifica più corta? Assolutamente sì. Se Juventus-Inter fosse finita 1-0 di “corto-muso” in favore della squadra di Massimiliano Allegri, la lotta Scudetto sarebbe sicuramente più avvincente. Bello porsi questo quesito a giochi fatti. Nessuno, invece, ipotizza come sarebbe la classifica di Serie A oggi se Inter-Juventus a Milano fosse finita 1-0 senza il discusso rigore di Paulo Dybala in pieno recupero. Ve lo diciamo noi: Inter prima con 68 punti come il Milan ma con una partita in meno, Napoli terzo a 66 e Juventus quarta a 61. Uno scenario che non viene ipotizzato, perché non conviene a nessuno. C’è chi parla con i “se”, fuori dal campo. E chi in campo lavora per provare a vincere davvero qualcosa, anche in Serie A. Questione di corto-muso a convenienza… Tanto lo 0-1 di Torino resta ed è reale. Quello sì.