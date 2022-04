Lautaro Martinez, dopo lo stop (forzato) deve tornare ad incidere con i gol

Lautaro Martinez, per squalifica, non ha preso parte alla sfida di sabato fra Inter e Verona. L’argentino, dopo una settimana di stop forzato, deve tornare protagonista

RIENTRO – Lautaro Martinez, non ha attraversato il suo momento migliore con la maglia dell’Inter. L’argentino, infatti, dopo dei segnali di ripresa (tripletta contro la Salernitana e gol contro il Liverpool) è tornato a non vedere la porta, fornendo delle prestazioni non all’altezza del suo talento. La stanchezza, sia fisica che mentale, del periodo hanno probabilmente inciso e quindi, lo stop forzato contro il Verona, per squalifica, ha dato modo all’argentino di ricaricare le pile per poter tornare ad incidere sin da subito. Lo Spezia, prossimo avversario dei nerazzurri, è nel mirino.

CONTINUITA’ – Contro la squadra ligure il numero 10 nerazzurro ha un buon feeling: nei tre precedenti ha siglato un gol e fornito due assist. L’Inter, adesso più che mai si aspetta una continuità di rendimento ad alti livelli da parte dell’attaccante argentino che, quest’anno in particolare, ha vissuto brevi periodi proficui e momenti di totale digiuno in zona gol. Nel rush finale verso lo scudetto, con una finale di Coppa Italia da conquistare, i nerazzurri sperano di potersi aggrappare alle giocate del “Toro” che vuole incidere con i suoi gol nel finale di stagione della squadra.