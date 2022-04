Caso plusvalenze al via oggi: tutte le ipotesi. A rischiare di più non è la Juventus – CF

Juventus coinvolta nel caso plusvalenze ma non è l’unica in Serie A. Anzi, sebbene sia la società che ha generato più ricavi extra dalle operazioni di mercato segnalate, paradossalmente non si tratta di quella che rischia maggiormente. Come riportato dal sito specializzato Calcio e Finanza, le situazioni più delicate riguardano la Serie B

VIA AL PROCESSO – Il caso plusvalenze fittizie va avanti. La prima udienza davanti al Tribunale Federale prenderà il via nella giornata odierna a Roma. Sono undici le società professionistiche coinvolte, con i rispettivi presidenti, a partire dalla Juventus di Andrea Agnelli (vedi articolo). Di Serie A anche Empoli, Genoa, Napoli e Sampdoria, che rischiano per una serie di operazioni incrociate. Poi ecco Novara, Parma, Pescara, Pisa, Pro Vercelli, fino al ChievoVerona, ormai scomparso. Coinvolti ben 62 dirigenti. I rischi che vanno dai punti di penalizzazione in classifica, fino alla retrocessione o addirittura all’esclusione dal campionato, non preoccupano poi molto. Come riportato dal sito specializzato Calcio e Finanza, solo Parma e Pisa rischiano tanto in Serie B, perché le plusvalenze iscritte a bilancio potrebbero essere state determinanti per l’iscrizione al campionato. Per tutte le altre, invece, si parla di maxi multe per le società e lunghe inibizioni per i dirigenti. Di conseguenza, la Serie A difficilmente verrà stravolta dopo la sentenza sul caso plusvalenze. Seguiranno aggiornamenti.