Calhanoglu, stesso destino di un suo compagno? Contratto da prolungare

L’Inter dovrà lavorare nei prossimi giorni sui giocatori con contratto in scadenza nel 2023. Non saranno però gli unici su cui si focalizzerà la dirigenza, che già sta pianificando il futuro per un suo gioiello: Hakan Calhanoglu.

SORPRESA – Hakan Calhanoglu è arrivato il primo luglio 2021 all’Inter. Il turco ha cambiato sponda di Milano, abbandonando il Milan, e ha trovato una continuità mai avuta in carriera. Il calciatore è cresciuto enormemente e oggi è una risorsa indispensabile per Simone Inzaghi. Calhanoglu ha impressionato da mezzala, ma non solo. Negli ultimi mesi l’allenatore piacentino lo ha spostato in cabina di regia e le risposte sono state più che positive. Anche nella partita contro il Napoli il centrocampista giocherà nel ruolo che gli è stato commissionato dopo gli infortuni di Marcelo Brozovic e avrà l’arduo compito di guidare l’Inter e la sua manovra. La dirigenza ha completa fiducia in Calhanoglu, infatti dopo il mercato di gennaio inizieranno le trattative con gli agenti per il rinnovo di contratto (vedi articolo).

Calhanoglu, futuro da programmare

RINNOVO – Anche per Calhanoglu si sta programmando il rinnovo. Il turco, così come il suo compagno Alessandro Bastoni, ha il contratto in scadenza nel 2024. L’Inter vorrebbe evitare eventuali corse la prossima stagione e inizierà a parlare con il calciatore per pianificare il futuro. Sulle cifre della proposta nerazzurra non ci sono per ora notizie, ma le prestazioni potrebbero dare importanti indizi. Il centrocampista è arrivato a parametro zero dal Milan e ha ottenuto un contratto da 5 milioni di euro a stagione. La dirigenza della società meneghina non farà probabilmente un’offerta più bassa, ne vale il futuro della squadra. Fare a meno di Calhanoglu ora è impossibile, la sua duttilità e la sua qualità sono fondamentali per Inzaghi e il suo modo di giocare.