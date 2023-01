FOTO – Acerbi scherza con Lautaro Martinez: «Ecco cosa gli ho chiesto!»

Giornata di allenamento in casa Inter, alla vigilia della ripresa del campionato e della partita contro il Napoli a San Siro. C’è tempo anche per scherzare, come mostra la foto pubblicata da Francesco Acerbi in compagnia di Lautaro Martinez.

CAMPIONI – Si scherza ad Appiano Gentile, in vista della gara di domani tra Inter e Napoli a San Siro. Francesco Acerbi ha infatti pubblicato una foto in compagnia di Lautaro Martinez mentre lo indica. Da qui, l’assist per la frase ad accompagnare l’immagine: “Gli ho chiesto chi fosse il campione d’Europa in carica“. Insomma, campioni del Mondo e campioni d’Europa… Ma da oggi di nuovo compagni di club.

Questo il post del difensore nerazzurro su Twitter.