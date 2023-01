Inter, condizione da rispettare per i giocatori over 30 da rinnovare – Sky

L’Inter nei prossimi mesi dovrà lavorare per rivalutare completamente la sua rosa. Ci sono tanti giocatori in scadenza di contratto, Luca Marchetti ha parlato di una condizione da rispettare per la dirigenza dagli studi di Sky Sport.

AFFIDABILI? – La dirigenza dell’Inter avrà molto lavoro da terminare entro giugno. Ci sono tanti contratti in scadenza in rosa, il giornalista Luca Marchetti su Sky Sport ha detto: «L’Inter gestirà in maniera differente i rinnovi degli over 30. Salvo eccezioni, che ci saranno, proporrà un anno alla volta. No a contratti pluriennali che non sono previsti per politiche aziendali. Si dovrà ragionare su questioni fisiche, sul grado di titolarità dei diversi giocatori. Darmian è vicino a firmare il rinnovo per un anno più opzione per un altro perché il suo stipendio sarà minore. Per Handanovic, de Vrij, D’Ambrosio, Dzeko si parlerà sia durante il mercato che dopo. Alla fine del mercato inizieranno trattative anche con i calciatori in scadenza nel 2024, in particolare Calhanoglu e Bastoni».