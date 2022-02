Calhanoglu, da Milan-Inter a…Inter-Milan: il Derby come medicina

Calhanoglu all’andata ha cambiato la sua stagione segnando il rigore in Milan-Inter. Con il Derby di ritorno Inter-Milan può riprendere la marcia dopo un gennaio piuttosto sottotono

PRIMA E DOPO − Inter-Milan è per forza di cose la partita di Hakan Calhanoglu. Non solo per i quattro anni passati in rossonero ma soprattutto per la rete segnata all’andata con tanto di esultanza sotto la Curva Sud. Tanto carattere e ottima personalità per il centrocampista turco, niente affatto intimorito dai cori di scherno della San Siro rossonera. Penalty che, difatti, ha trasformato la stagione di Calhanoglu sia in termini numerici che di rendimento generale. Se nelle prime 11 giornate, aveva messo a referto soltanto una rete (all’esordio col Genoa) più due assist e una serie di prestazioni opache, dalla dodicesima tutto è cambiato. Al gol contro l’ex Milan ne sono arrivati in sequenza altri quattro nelle successive cinque partite con ben cinque assist distribuiti con altrettanta continuità. Rendimento e numeri che Calhanoglu deve però ritrovare.

ANDATA-RITORNO − Il mese di gennaio ha sicuramente fornito un Calhanoglu diverso (vedi articolo). Pochi guizzi e rendimento al di sotto delle aspettative. Il numero zero alla voce gol e assist ne è una chiara dimostrazione. A pagarne le spese è stata anche l’intera squadra, meno brillante del solito in fase di costruzione: segno di come il centrocampista turco sia un giocatore molto importante nel quadro tattico di Simone Inzaghi. L’imminente Derby contro il Milan può dunque diventare nuovamente quella medicina che faccia riprendere dal torpore Calhanoglu. Dal Milan al Milan, magari con un gol da esultare questa volta sotto la Curva Nord.