Dumfries, in Inter-Milan il vero crash test: il Derby come consacrazione

Dumfries può essere una delle chiave più importanti in casa Inter in vista del Derby contro il Milan. L’olandese punta alla consacrazione definitiva

RISORSA − Manca sempre meno al Derby di Milano tra Inter e Milan, in programma sabato alle ore 18.00. Inzaghi scioglierà le riserve sulla formazione nelle prossime ore, con il dubbio in attacco tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Uno dei due andrà ad affiancare Edin Dzeko, sicuro della maglia da titolare. Se il bosniaco può essere l’uomo chiave dell’attacco nerazzurro (vedi articolo), occhio alla carta Denzel Dumfries sull’out di destra. L’olandese, decisivo con l’assist al 90′ contro il Venezia, può essere l’uomo in più di questa Inter. Il periodo di ambientamento è terminato e dopo aver realizzato già tre gol in campionato (Roma, Salernitana e Torino), l’ex PSV Eindhoven sogna la marcatura nella serata più importante: il Derby della Madonnina.

CRASH TEST − Come riportato alcune ore fa (clicca QUI), la scelta Dumfries dipende dal tipo di partita che l’Inter vorrà fare. Indipendentemente, però, dal minutaggio che Inzaghi gli concederà (dal 1′ o a gara in corso), il laterale olandese sarà sottoposto ad un importante crash test. Il braccetto mancino del Milan formato da Theo Hernandez e Rafael Leao è uno dei più ostici dell’intero campionato. Due esterni mancini (basso e alto) capaci di strappi ad alta velocità che possono spezzare in due l’equilibrio tattico. In Inter-Milan, Dumfries dunque dovrà dare tutto il meglio di se dimostrando la sua definitiva crescita. Il compito più complicato sarà proprio in fase difensiva in cui dovrà lavorare a braccetto con Milan Skriniar per arginare le avanzate dei due rossoneri. Non meno importante sarà il capovolgimento di fronte con lo stesso Dumfries sempre molto pericoloso ad infilarsi negli spazi. La locomotiva nerazzurra è pronta a sgasare.