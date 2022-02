Mané in finale di Coppa d’Africa, sfida Onana o Salah? Il Liverpool lo perde ancora

La Coppa d’Africa tocca solo indirettamente l’Inter, ma interessa in particolare il Liverpool che fra due settimane sfiderà i nerazzurri in Champions League. Mané arriva fino all’ultimo atto, dove sfiderà Onana o Salah.

FINO ALL’ULTIMO – Se il Liverpool sperava che il Senegal, perdendo in semifinale, potesse “evitare” la finale terzo/quarto posto di Coppa d’Africa a Sadio Mané rimandandolo indietro in anticipo si sbagliava: ha vinto 1-3 contro il Burkina Faso. Gol tutti negli ultimi venti minuti: apre Abdou Diallo al 70′, raddoppia Idrissa Gueye sei minuti dopo. Il Burkina Faso accorcia con Ibrahim Blati Touré all’82’, ma a tre minuti dal termine è proprio Mané a fissare il definitivo 1-3. Il Senegal giocherà domenica alle 20 la finale contro l’Egitto del suo compagno di club Mohamed Salah o il Camerun del futuro nerazzurro André Onana. L’altra semifinale della Coppa d’Africa si giocherà domani alla stessa ora. E per il Liverpool ci sarà ancora da attendere più di qualche giorno, riavendo Mané e Salah solo per pochi allenamenti prima di affrontare l’Inter. L’andata degli ottavi di Champions League sarà il 16 febbraio.