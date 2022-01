Calhanoglu ieri un po’ opaco. Pile scariche per il turco?

L’Inter ha superato il Venezia con una partita non bella e difficile. Il gol di Edin Dzeko ha piegato i lagunari ma c’è da sottolineare la prestazione un po’ sottotono di Hakan Calhanoglu. ll turco è apparso un po’ scarico, serve ritrovare la forma migliore.

PILE – Le pile sembrano essere scariche. Normale se si pensa alle due settimane avute dall’Inter. Calhanoglu fa dell’esplosività e delle invenzioni negli ultimi venti metri le sue arme migliori. Ma ieri non si è visto il miglior turco. I mesi d’oro ieri sembravano un lontano ricordo ma è normale, appunto, se si pensa alle fatiche fatte. Calhanoglu ha chiuso la partita da regista davanti alla difesa, ha le caratteristiche per farlo (vedi articolo). Il turco dovrà sfruttare al massimo queste due settimane di tempo per recuperare le energie e ritornare il numero 20 ammirato nei mesi scorsi. Nessuna croce, solo una sottolineatura di ciò che è stato.