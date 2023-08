Cagliari-Inter, una possibilità per cancellare gli spettri del passato

Questa sera l’Inter ha un’occasione ghiotta per cancellare gli spettri del passato (vedi probabile formazione). Contro il Cagliari Simone Inzaghi non vuole perdere punti, lo scorso anno troppi errori in questo tipo di gare.

ERRORI – Le trasferte contro le piccole sono state le insidie più grandi per l’Inter della scorsa stagione. I pareggi contro Monza, Salernitana e Sampdoria, le sconfitte con Udinese, Spezia e Bologna, ma ancora tanti altri passi falsi in un campionato concluso al di sotto delle aspettative. Simone Inzaghi non vuole ripetere gli stessi errori, ripartire al meglio ha dato fiducia e indicato la via da intraprendere per provare a fare la voce grossa in campionato. Il Cagliari è un ostacolo sicuramente non insormontabile, ma difficile da superare alla prima in casa degli ospiti dopo il ritorno in Serie A. Il clima sarà rovente a dir poco.

Cagliari-Inter, la pressione del lunedì

CLASSIFICA – Ad agosto è presto per parlare di classifica, ma è fondamentale dare il giusto peso a tutte le partite in campionato. Nella scorsa stagione in questo mese l’Inter perse contro la Lazio e iniziò il suo periodo forse più buio del 2022/2023, è consigliabile evitare un altro flop questa sera. Il Milan e il Napoli hanno dominato e vinto le loro partite, mandando segnali a tutti e candidandosi come reali pretendenti allo Scudetto. La squadra di Simone Inzaghi ha fatto bene col Monza, ma serve un altro colpo per trovare continuità e infilarsi nella corsa che già dall’inizio si sta rivelando interessante. Giocare di lunedì è sempre difficile, l’obbligo del risultato è ancora più incombente, ma per Inzaghi e la sua Inter è vietato sbagliare a Cagliari.