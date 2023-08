Cagliari-Inter, probabili formazioni 2ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Cagliari-Inter è il Monday Night della Serie A e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Questa la prima trasferta stagionale dell’Inter di Inzaghi, in programma oggi. Le due squadre a partire dalle ore 20:45 si affronteranno presso lo Stadio “Unipol Domus” di Cagliari per la partita della 2ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. L’ex nerazzurro Ranieri è pronto a fare lo “sgambetto” a Inzaghi, che (ri)cerca la vetta a punteggio pieno. Ecco le probabili formazioni di Cagliari-Inter in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

CAGLIARI (4-4-2): 1 Radunovic; 28 Zappa, 4 Dossena, 33 Obert, 27 Augello; 8 N. Nandez, 29 Makoumbou, 25 Sulemana, 37 Azzi; 30 Pavoletti ©, 19 Oristanio.

A disposizione: 18 Aresti, 22 Scuffet; 3 Goldaniga, 10 Viola, 14 Deiola, 16 Prati, 21 Jankto, 24 Capradossi, 39 Kourfalidis, 61 Shomurodov, 77 Luvumbo, 99 Di Pardo.

Allenatore: Claudio Ranieri

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 5 M. Mancosu, 6 Rog, 9 Lapadula, 20 Pereiro, 38 Desogus.

Altri giocatori: –

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Il primo dubbio di Ranieri riguarda il modulo, cioè se specchiarsi all’Inter di Inzaghi (3-5-2) o – più probabilmente – coprirsi meglio con la doppia catena laterale (4-4-2), ma senza cambiare i singoli scelti per scendere in campo. L’unico grande ballottaggio riguarda l’attacco, dove in tre si contendono due maglie: il giovane Luvumbo potrebbe partire dalla panchina in favore dell’esperto capitano Pavoletti e dell’attesissimo “ex” Oristanio (è solo in prestito, ndr). Pochi dubbi sugli altri nove interpreti tra difesa e centrocampo.

Probabili formazioni Serie A: Cagliari-Inter

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 10 Lautaro Martinez ©, 9 M. Thuram.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 34 Agoumé, 44 Stabile, 50 A. Stankovic, 48 Guercio, 49 M. Sarr.

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 15 Acerbi, 70 A. Sanchez.

Altri giocatori: –

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: In attesa che si sblocchi l’affare Pavard con il Bayern Monaco, toccherà al recuperato Darmian stringere i denti per agire da terzo destro titolare con Bisseck a fargli da backup in panchina. Per il resto, Inzaghi sembra orientato a confermare la stesa Inter vista all’esordio stagionale: Thuram ancora favorito su Arnautovic in attacco, che non potrà contare sulla “novità” Sanchez in panchina, sulla quale invece si rivedrà quasi a sorpresa Agoumé tra i centrocampisti. Alcuni primavera – “prestati” da Chivu – a completare la lista dei convocati.