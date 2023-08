Lukaku atteso a Londra. Il giorno per la definizione alla Roma – Sky

Romelu Lukaku tornerà quasi sicuramente in Italia. Oggi il giocatore è atteso a Londra, potrebbe essere il giorno decisivo per il suo trasferimento alla Roma secondo Sky Sport.

ORE DECISIVE – Romelu Lukaku oggi volerà verso Londra da Bruxelles. Ieri ci sono stati contatti positivi tra Chelsea e Roma per l’intesa sulla base di un prestito secco di 5 milioni di euro. Queste ore potrebbero essere decisive per trovare l’accordo tra tutte le parti. Il giocatore deve rinunciare a 4 milioni di euro, in quanto la Roma offre 7.5 netti all’anno. L’agente sta trattando la commissione, tutto è pronto per il ritorno in Italia, ma non in maglia nerazzurra come nelle stagioni passate.