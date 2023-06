Brozovic, l’Inter può permettersi di sacrificarlo? Sì, solo per un motivo

Marcelo Brozovic è il faro di centrocampo dell’Inter, nonché uno dei capitani della rosa nerazzurra. Ed è anche lui piace molto in Arabia Saudita. La sua eventuale cessione richiede però valutazioni molto attente.

PRINCIPALE INDIZIATO – Il calciomercato 2023 non è ancora ufficialmente iniziato (partirà dal 1° luglio), tuttavia l’Inter si sta già muovendo in vista della prossima stagione. I nerazzurri hanno l’accordo per un nuovo difensore, Yann Bisseck dell’Aarhus, e un nuovo centrocampista, Davide Frattesi del Sassuolo. E sta sondando il terreno anche per Sergej Milinkovic-Savic della Lazio (qui il focus). Tutto ciò senza che il centrocampo dell’Inter abbia particolari lacune. Chi potrà quindi fare posto a Frattesi e/o Milinkovic-Savic? Il candidato più forte è Marcelo Brozovic, finito nel mirino dell’Al-Nasrr (qui l’ultima notizia). E non è la prima volta che il croato diventa protagonista di voci di mercato in questa stagione, che lo ha visto spesso al centro di un potenziale scambio con Franck Kessié del Barcellona. Ma sarebbe un’operazione sensata?

PRINCIPALE INDIZIATO – Parlare della possibile cessione di Brozovic da parte dell’Inter suona strano. Soprattutto considerando l’importanza capitale del numero 77 nella formazione nerazzurra (come vedremo più avanti). Eppure ci sono diversi motivi che permettono di sostenere favorevolmente la sua uscita, piuttosto che quella di un profilo come Nicolò Barella (considerato incedibile). E tutti questi motivi sono collegati alla situazione contrattuale di Brozovic. Il cui valore a bilancio è praticamente azzerato, quindi ogni cifra incassata per il suo cartellino si traduce in una plusvalenza. E cedendolo l’Inter si libererebbe del contratto più pesante in rosa (6 milioni netti annui fino al 2026). E lo farebbe quando il croato si avvia a compiere 31 anni (il prossimo 16 novembre). Dal punto di vista finanziario, quindi, viste le difficoltà nerazzurre, cedere Brozovic sarebbe una mossa sensata. Ma l’Inter può davvero permettersi di fare a meno di Brozovic?

METRONOMO INFATICABILE – Nel 2023 è ormai superfluo ribadire la centralità di Brozovic nell’undici dell’Inter. Lo si è visto benissimo lo scorso anno, quando una breve assenza per infortunio coincise con la perdita di punti sanguinosi verso lo Scudetto. Tuttavia, tra i tanti aspetti positivi della stagione 2022/23 dell’Inter c’è anche una presa di coscienza non indifferente. Grazie alla straordinaria applicazione di Hakan Calhanoglu, infatti, Simone Inzaghi ha compreso di non essere più dipendente dal croato (che ha saltato 17 partite). Che però, al suo rientro in campo, ha ricordato a tutti perché è uno dei migliori registi in circolazione. E lo ha mostrato anche nella finale di Champions League persa col Manchester City, in cui è stato il migliore in campo per l’Inter. Privarsi pertanto di un giocatore così, capitano in pectore in assenza di Samir Handanovic e Milan Skriniar, non è così facile da un punto di vista tecnico.

LUNGO TERMINE – Tirando quindi le somme, e considerando che l’Inter ha bisogno di cedere per finanziare i nuovi acquisti, Brozovic è sacrificabile? La risposta a questo quesito può essere affermativa solo con un prerequisito di base. Ossia che la cessione di Brozovic funga da pietra angolare verso un progressivo ringiovanimento della rosa (e conseguente alleggerimento del monte ingaggi). Se la cessione del metronomo delle ultime cinque stagioni servirà ad anticipare il ricambio – fisiologico tra un paio d’anni – portando respiro in cassa, allora è un’operazione che si può comprendere e avvalorare. Tuttavia, se all’addio del croato non dovesse seguire un mantenimento del tasso tecnico della mediana dell’Inter, allora sarebbe una riedizione della cessione di Romelu Lukaku nel 2021. Il futuro di Brozovic, a prescindere che sia nerazzurro o meno, dev’essere studiato con un approccio strategico, onde evitare che l’eventuale guadagno economico venga vanificato.