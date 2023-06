Brozovic, offerta oggi dall’Arabia Saudita! Ma non ‘monstre’ per l’Inter – Sky

Per Brozovic l’Inter ha ricevuto una prima offerta ufficiale dall’Arabia Saudita. Dopo aver dato per fatto l’addio di Bellanova (vedi articolo), da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport Di Marzio si concentra su altro.

IN BILICO – Rischio cessione eccellente annunciato da Gianluca Di Marzio: «Può velocizzare il mercato dell’Inter in entrata Marcelo Brozovic. Oggi, nelle ultime ore, è arrivata un’offerta dell’Al-Nassr di quindici milioni di euro. Da capire se saranno sufficienti e se il giocatore la prenderà in considerazione, ma è chiaro che se Brozovic dovesse andare all’Al-Nassr si potrebbe stringere per prendere Davide Frattesi. Da un lato il mercato arabo è positivo perché si possono vendere dei giocatori, dall’altro prendere giocatori in prestito è ancora più difficile perché in Arabia danno trenta milioni di euro a Kalidou Koulibaly, tutte cifre difficili. Per Brozovic all’Al-Nassr si sta andando avanti».