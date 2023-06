Inter ed eSports oggi: scopriamo qualcosa di più sull’Inter eSports

Inter ed eSports sono due mondi che si sono già incontrati e fusi, dando vita proprio all’Inter eSports. Sulla squadra nerazzurra di calcio elettronico non si sa ancora molto, eppure ha già avuto modo di fare la (sua) storia in questo nuovo sport. Vediamo insieme come e perché

ESPORTS IN ITALIA – Forse non tutti conoscono il Campionato di eSerie A TIM, il campionato e-sport nato nel febbraio 2020. E organizzato ufficialmente dalla Lega Serie A di calcio. Il torneo viene disputato su console SONY PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5) in partite da uno contro uno nell’ormai celebre EA SPORTS FIFA. È inoltre riconosciuto ufficialmente da Electronic Arts, la casa produttrice del videogame, che offre l’opportunità di qualificarsi per le fasi avanzate delle EA SPORTS FIFA 23 Global Series. Sul sito ufficiale è possibile consultare il regolamento completo, i partecipanti e i risultati completi delle partite disputate. E tutte le informazioni utili!

La eSerie A TIM tra regolamenti e scommesse

REGOLAMENTO – Ogni squadra è composta obbligatoriamente da un numero di giocatori compresi tra due e tre, di età minima pari a 16 anni e in possesso di un account PlayStation Network, di un abbonamento valido PlayStation Plus e di un account FIFA Ultimate Team (FUT) attivo. Nei giocatori del roster deve esserne presente almeno uno selezionato tramite Draft. Il Qualifier è disputato in otto coppe di qualificazione, di cui quattro su PS4 e quattro su PS5. I migliori quattro giocatori di ogni Qualifier accederanno alla selezione finale da parte dei club (Draft). Esistono, inoltre, dei Pro Player provenienti dalle Whitelisted Countries, cioè le nazioni appartenenti alla “lista bianca” della Electronic Arts, che possono anche non essere italiani. La eSerie A TIM viene divisa in tre parti, con partite disputate solo su PS5. E prevede, nell’ordine, queste tre fasi: la Regular Season, i Play-Off e le Final Eight. Un campionato davvero avvincente!

CAMPIONATO – Ma come funziona? Nella eSerieA abbiamo quattordici club che giocheranno la Regular Season in due gironi da sette all’italiana, con partite di andata e ritorno. Per quanto riguarda i Play-Off, invece, è previsto un Winner Bracket con le prime quattro di ogni girone e un Loser Bracket, nel quale partecipano le perdenti degli ottavi del Winner Bracket più le prime e seconde classificate del gruppo eliminatorio A e B (composto dalle quinte, seste e settime classificate nella Regular Season). Infine, alle Final Eight partecipano gli otto club che hanno guadagnato l’accesso ai Quarti di Finale del Winner Bracket e al Secondo Turno del Loser Bracket.

SCOMMESSE LEGALI – Non solo calcio elettronico. Sono ormai diversi anni che in Italia esistono scommesse eSports, come testimonia esportsonline.it, assolutamente legali e approvate da ADM. Non solo FIFA, quindi, ma una lunga lista di competizioni nazionali e internazionali, come League of Legends (LOL), Call of Duty (COD), StarCraft e altri. Certo, il calcio resta il calcio… elettronico!

La storia di Inter eSports fin dalla fondazione

PRIMA FORMAZIONE – L’Inter eSports è stata la squadra Campione d’Europa nella Global Series 2021. Era formata da due roster professionistici. PResende97, alias Pedro Henrique Resende, classe ’97 con numerosi trofei nazionali e internazionali nella sua bacheca, tra cui un secondo posto alla FIFA eWorld Cup di Milano 2020 e due primi posti nelle due qualificazioni alla FGS21 per il Sud America. E Tore, pseudonimo di Victor dos Santos Coelho, nato e cresciuto a San Paolo, con un secondo posto nella FUT19 Champions Cup, un quinto posto nei Play-Off della FGS19 per il Sud America e un secondo posto nelle Qualificazioni #2 della FGS21. Due vere star!

ROSA ATTUALE – Sul sito ufficiale dell’Inter troviamo alcune informazioni riguardo la nuova squadra eSports che difenderà i colori nerazzurri nei tornei KONAMI. A seguito della collaborazione con Mkers, la più grande agenzia eSports italiana, sono stati assunti tre Pro Player che rispondono al nome di: Rosario Accurso (Npk), campione della eSerie A 2021 e Campione di eEuro 2020 con l’Italia; Mehrab Esmailian (MeroMen), che è stato Team Captain dello Schalke 04 chiudendo al terzo posto della eFootball Championship Pro 2021; e Christopher Maduro Morais (Christopher_M_M), con oltre diciassette anni di carriera alle spalle e titoli come Campione di Francia 2022 e Campione 2022 eFootball Open di Europa e Africa. Insomma, grandi nomi per un grande club, che vuole vincere in ogni settore di competizione. Compreso quello degli eSports!