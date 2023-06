Brozovic regala conferme e un dubbio in Manchester City-Inter

Marcelo Brozovic gioca Manchester City-Inter (1-0) con la fascia da capitano, guidando i compagni di squadra in ogni zona del campo. Una partita che riassume perfettamente il peso del croato nella squadra di Inzaghi.

CRITICHE MUTE – Tra le tante cose per cui verrà ricordata la stagione 2022/23 dell’Inter c’è anche la considerazione di Marcelo Brozovic. Perché questa è la stagione in cui, complici anche gli infortuni, il croato viene considerato non più imprescindibile all’interno di questa squadra. Finendo al centro di possibili scambi di mercato sin dai primi mesi. Tuttavia non sappiamo se Manchester City-Inter di ieri, finale di Champions League 2022/23, sarà l’ultima di Brozovic in nerazzurro. Sappiamo però che è stata una gara che fa capire la sua importanza in campo, una sorta di manifesto del suo calcio.

UOMO OVUNQUE – È quasi superfluo dire che nessun giocatore dell’Inter ha toccato più palloni di Brozovic. Nel corso di Manchester City-Inter, per i piedi del capitano nerazzurro passano 76 palloni (fonte: WhoScored). Che il croato gioca con la consueta precisione (89%), completando 50 passaggi su 56. Confermandosi ancora una volta padrone del dono dell’ubiquità. Come si vede dalla mappa dei suoi tocchi, presa da WhoScored:

SICURI SICURI? – La prestazione di Marcelo Brozovic in Manchester City-Inter (qui la sua pagella) è un manifesto del suo peso, tecnico e non solo, in questa squadra. E insinua più di qualche dubbio in chi si libererebbe senza troppi rimpianti del croato. Brozovic è un giocatore per certi versi unico nel suo genere, con caratteristiche difficili da reperire sul mercato. Soprattutto a basso costo. Nonostante gli ottimi mesi di Hakan Calhanoglu al suo posto, l’apporto del numero 77 alle gare è di valore decisamente diverso. E proprio la finale di Champions League di ieri sta lì a dimostrarlo.