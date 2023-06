Chalobah, l’Inter punta su di lui dopo il no di Koulibaly. Le ultime – TS

Archiviato l’interesse per Koulibaly, ormai quasi sicuramente destinato all’Arabia Saudita, l’Inter può tornare a pensare a Chalobah. Le ultime di mercato lanciate da TuttoSport.

INTERESSE – I nomi di Inter e Chelsea ultimamente vengono spesso accostati per l’intricata vicenda di mercato riguardante Romelu Lukaku (vedi articolo). Ma questa non è l’unica questione in ballo fra i due club. Si è parlato tanto dell’interesse della dirigenza nerazzurra per i due difensori del Chelsea, Kalidou Koulibaly e Trevoh Chalobah. In prima posizione c’è sempre stato il senegalese, che adesso però sembra propenso ad accettare la ricca offerta arrivata dall’Arabia Saudita, dopo il rifiuto del club inglese per il prestito proposto dall’Inter. Adesso i nerazzurri, secondo TuttoSport, potrebbero puntare nuovamente su Chalobah. Il difensore inglese, tra l’altro, in questi giorni ha vistato Milano e si è detto aperto a un’eventuale destinazione calcistica italiana (vedi intervista).

Fonte: TuttoSport – Simone Togna