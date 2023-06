Lukaku verso Londra per convincere il Chelsea. Inter unica soluzione – TS

Lukaku non vuole sentire ragioni: l’Inter è l’unico club in cui desidera giocare. Secondo TuttoSport il belga partirà per convincere il Chelsea. Ecco quando e le ultime novità sulla vicenda di mercato.

DESIDERIO – Romelu Lukaku non ha intenzione di abbandonare il progetto Inter, come anche il club nerazzurro è ormai convinto di proseguire, anche quest’anno, con il prestito del calciatore belga. Le due parti, però, devono fare i conti col Chelsea, che detta le regole dell’accordo. La società inglese di Boehly, infatti, ha investito oltre 600 milioni nel corso di due mercati e, adesso, necessità di fare cassa. Fra i giocatori che possono essere ceduti c’è, ovviamente, anche Lukaku, il quale però non ha nessuna voglia di separarsi dall’Inter e il Chelsea lo sa bene. Per questo il club inglese sta valutando la soluzione migliore, escludendo lo sconto sulla cifra spesa nella stagione scorsa dai nerazzurri. L’Inter, dall’altra parte, vorrebbe spendere di meno rispetto a quei 20 milioni di euro. Con questi presupposti, l’unico a poter risolvere la faccenda è proprio Lukaku, che secondo TuttoSport ha già fatto sapere di essere disposto a ridursi lo stipendio.

Inter,

SOLUZIONI – Il Chelsea potrebbe accettare un altro anno di prestito all’Inter dell’attaccante inserendo nella formula un obbligo di riscatto a 45 milioni di euro (quanto peserà a bilancio nell’estate del 2024). Difficilmente, però, l’Inter sarà d’accordo e, probabilmente, spingerà verso l’inserimento del diritto di riscatto. In questo modo a fine stagione la dirigenza nerazzurra avrebbe la possibilità di valutare il rendimento e le cifre del giocatore. Per la riuscita della trattativa avranno vitale importanza Lukaku, il suo avvocato Ledure e l’agenzia Roc Nation. Gli stessi che, già un anno fa, riuscirono a mediare col Chelsea per convincerlo del ritorno all’Inter. Secondo quanto riporta TuttoSport, Lukaku, o il suo entourage, sarebbe pronto a partire per Londra dopo la partita col Belgio di stasera per trovare un punto di incontro col Chelsea. L’attaccante belga non ha gradito il primo rifiuto rifilato ad Ausilio e il dialogo avviato con i club arabi. Inoltre, desidera essere ad Appiano Gentile per il ritiro dell’Inter prima di partire per il Giappone.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini