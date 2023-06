Biasin: «Inzaghi in costante contatto con Ausilio! Tre gli obiettivi»

L’Inter sta lavorando in vista della prossima stagione. Inzaghi è in contatto con Ausilio per raggiungere tre importanti obiettivi. Biasin aggiorna

I MOVIMENTI − Dalle colonne di Sportitalia.com, Fabrizio Biasin aggiorna sulla situazione mercato in casa nerazzurra. Le sue parole: «Simone Inzaghi resterà a Milano ancora un paio di giorni, poi andrà in vacanza. Il tecnico dell’Inter è in contatto costante con il ds Piero Ausilio e studia il modo migliore per costruire una squadra che sia il più possibile all’altezza della precedente. Priorità Lukaku. In casa nerazzurra sanno che confermare il belga non sarà semplice e dovrà essere lui in prima persona a fare la magia-bis. Per il resto gli obiettivi sono quelli: difensore, mezzala, attaccante al posto di Dzeko (Turchia nuova patria) e un esterno che abbia caratteristiche specifiche (tradotto: che sappia saltare l’uomo). Carlos Augusto del Monza sarebbe perfetto per completare la corsia di sinistra con super Dimarco. Ma curiosamente serve il grano e curiosamente il grano va trovato. Maledetto, volgarissimo grano».