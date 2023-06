Per Barella non c’è offerta che tenga: l’Inter lo reputa incedibile − SM

Nicolò Barella piace a tanti club, specialmente in Premier League, ma il suo cartellino non viene valutato meno di 100 milioni di euro. In ogni caso, l’Inter lo considera incedibile (vedi articolo). A riferirlo è SportMediaset.

INCEDIBILE − Secondo le ultime riferite da SpotMediaset, Nicolò Barella non si tocca. È incedibile. In tanti lo vorrebbero, specialmente in Premier League. Il Newcastle vorrebbe portarlo in squadra, ma di lasciarlo partire l’Inter non ci pensa proprio. Inoltre, la società valuta il suo cartellino comunque non meno di 100 milioni di euro. Una cifra molto lontana da 60 milioni a cui gli inglesi avrebbero pensato per provare a imbastire un’operazione. Detto questo, una cosa è certa: Barella non parte e resta in nerazzurro.