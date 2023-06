Brozovic ai saluti. Ora l’Inter deve scegliere un nuovo capitano: due candidati

Marcelo Brozovic è sempre più vicino all’addio all’Inter. Con la partenza del croato, servirà nominare un nuovo capitano nerazzurro.

ADDIO QUASI CERTO – Otto anni, 330 presenze, 31 gol e 5 trofei dopo, Marcelo Brozovic è vicino a salutare l’Inter. Troppo ghiotta per lui e per la società l’offerta dell’Al-Nassr (qui i dettagli). Il croato lascerà così i colori nerazzurri, con cui si è imposto come uno dei migliori centrocampisti d’Europa. Indossando spesso e volentieri anche la fascia da capitano, come anche nella finale di Champions League dello scorso 10 giugno. Fascia che ora, complici i probabili addii di Samir Handanovic e Danilo D’Ambrosio (capitano e vice-capitano ufficiali dell’Inter), dovrà necessariamente trovare un nuovo proprietario. E i candidati forti sono due, al momento.

PROVE GENERALI – Nella stagione 2022/23, Brozovic ha indossato la fascia da capitano solo otto volte. I primatisti sono Handanovic (16 presenze con la fascia) e Milan Skriniar (14). Che non saranno più all’Inter dal 1° luglio. Chiude la classifica al terzo posto Lautaro Martinez, con 10 presenze totali da capitano. Tra cui le due semifinali di Champions League vinte contro il Milan, la seconda delle quali decisa da un suo gol. Il numero 10 argentino appare quindi come il candidato principale a ereditare la fascia da capitano, essendo a tutti gli effetti il leader tecnico e morale di questa Inter. Come ha avuto modo di mostrare anche in diversi momenti di questa stagione, dimostrando di essere più che pronto ad assumersi questa responsabilità. Ma non sarà probabilmente l’unico.

DESIDERIO INNATO – Sfogliando la rosa nerazzurra, e cercando tra gli ipotetici titolari della prossima stagione, c’è solo un altro giocatore che può ambire a indossare la fascia da capitano dell’Inter. E si tratta di Nicolò Barella. Che tuttavia parte dietro a Lautaro Martinez nei criteri di anzianità. Il centrocampista è alla quinta stagione in nerazzurro, l’attaccante alla sesta. Il numero 23 è a quota 187 presenze con l’Inter, il numero 10 invece ha già superato le 200 (è a 238 al momento). Nella stagione appena conclusa Barella ha tuttavia già indossato la fascia in alcune occasioni, come nel finale di Inter-Lecce (2-0), dopo l’uscita dal campo proprio di Lautaro Martinez. Al momento, l’ipotesi che si configura più probabile è quindi solo una.

Inter, chi sarà il capitano della stagione 2023/24 dopo Brozovic?

SCELTA OBBLIGATORIA – Nominare il nuovo capitano della stagione 2023/24 sarà una delle prime decisioni in capo a Simone Inzaghi all’inizio del ritiro (programmato per il 10 luglio. Oltre a Lautaro Martinez e Nicolò Barella non sembrano esserci altri candidati, considerando l’ipotetico undici titolare dell’Inter. E l’unico criterio per preferire l’italiano all’argentino è quello di responsabilizzarlo di più in campo, “obbligandolo” a placare i suoi noti nervosismi. La sensazione tuttavia è che alla fine verrà dato l’incarico a Lautaro Martinez, con il centrocampista nominato ufficialmente vice-capitano. Trasformando entrambi – anche nei fatti – nelle colonne portanti dell’Inter del futuro (del presente, del resto, lo sono già).