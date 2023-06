Nandez, ci risiamo? L’agente: «In Italia un paio di squadre importanti!»

Nandez dopo anni di voci di mercato e permanenze al Cagliari, è pronto a lasciare i rossoblù. Di lui ha parlato il suo agente, Pablo Bentancur, intervistato dal sito LaLazioSiamoNoi, ha parlato di alcune squadre italiane interessate. Tra queste anche l’Inter così come in passato?

DIVERSE IN ITALIA – L’agente di Nahitan Nandez annuncia l’addio al Cagliari dopo diverse stagioni e accostamenti anche all’Inter: «Per il Cagliari questi sono stati due anni durissimi. Anche per il giocatore. Ho parlato con il Presidente e alla società e alla fine abbiamo deciso, in tutta tranquillità, di andare a cercare una proposta per far recuperare l’investimento importante del Cagliari. Il Presidente spese qualcosa come 18 milioni, e c’è anche una percentuale da girare al Boca. Ho sentito già alcune proposte. In Italia presto si sarà da chi. Ci sono un paio di società importanti in Italia, e dovrò lavorare sia per il giocatore, sia per il Cagliari, per recuperare l’investimento».

Fonte: Lalaziosiamonoi