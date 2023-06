Brozovic sempre più vicino all’Al-Nassr! Delegazione incontra l’Inter

L’Al-Nassr incontra subito l’Inter per chiudere l’affare Marcelo Brozovic. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter, c’è fiducia per la chiusura dell’affare. Poi i colloqui per Davide Frattesi.

IN CHIUSURA – Una delegazione dell’Al-Nassr già domani incontrerà la dirigenza dell’Inter per concludere l’affare che porterà Marcelo Brozovic in Arabia Saudita. C’è fiducia per la conclusione dell’affare da parte di entrambi i club. L’Inter come ormai noto vuole Davide Frattesi, obiettivo principale per sostituire il croato. I colloqui con il Sassuolo cominceranno molto presto.

Fonte: Fabrizio Romano