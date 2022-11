Barella faro a centrocampo, Juventus-Inter per proseguire col trend positivo

Da quando Nicolò Barella ha ricominciato a giocare sui suoi livelli standard, il rendimento dell’Inter è cambiato nettamente. Ma anche il suo personale. Sono tre infatti i gol segnati nelle ultime tre gare di Serie A. Questa sera contro la Juventus sarà necessario proseguire nel trend positivo.

FARO DI CENTROCAMPO – Tra i tanti protagonisti attesi per Juventus-Inter di questa sera, c’è sicuramente anche Nicolò Barella. Oltre ad Hakan Calhanoglu (vedi focus), il numero 23 nerazzurro è il vero e proprio faro del centrocampo nerazzurro. Lo dimostra il suo cambio di rendimento nelle ultime gare, che coincide proprio con la svolta di risultati in casa Inter. Barella ha già anche dimostrato di saper far male alla Juventus, con quel gol rimasto impresso a tutti sul lancio perfetto di Alessandro Bastoni. Quest’ultimo probabilmente non ci sarà questa sera, ma nonostante ciò l’ex Cagliari è chiamato a proseguire il trend positivo che lo ha visto in gol nelle ultime tre gare di Serie A. Senza contare, chiaramente, quello al Camp Nou contro il Barcellona.