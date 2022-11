Lautaro Martinez cerca il primo gol su azione contro la Juventus in Serie A

Lautaro Martinez questa sera condurrà l’attacco dei nerazzurri contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Per il numero 10 l’obiettivo è il gol contro i bianconeri, che non sia dagli 11 metri

MANCANZE – Lautaro Martinez questa sera ha molteplici obiettivi. Il primo è quello di portare la squadra alla vittoria, che significherebbe molto per i nerazzurri in ottica classifica e morale. Il secondo, che è decisamente più personale, è quello di segnare contro i bianconeri per la prima volta su azione. El Toro ha realizzato solo un gol contro i bianconeri che non fosse da calcio rigore. Bisogna tornare al 2 febbraio del 2021, nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Il numero 10 sbloccò il match su azione, con un gol da rapace d’area grazie all’assist di Nicolò Barella. La partita terminò poi 1-2 per i bianconeri. Tuttavia, in campionato il giocatore di Bahia Blanca ha realizzato solo un gol contro la Juventus, nell’ottobre del 2020, su calcio di rigore. Il risultato fu ancora negativo, con la Juve che vinse per 1-2 a San Siro. L’altro gol del Toro fu nella finale di Supercoppa Italiana dello scorso anno, che stavolta ha visto i nerazzurri trionfare e alzare il trofeo. Per Lautaro, quindi, un altro obiettivo che potrà dargli ulteriori motivazioni per fare bene questa sera, se l’affrontare la Juventus non dovesse bastare.