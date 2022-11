Calhanoglu scalda i motori: Juventus-Inter è la sua partita

Hakan Calhanoglu scalda i motori in vista di Juventus-Inter di domani. Il centrocampista turco, dal suo arrivo in nerazzurro, si è spesso e volentieri reso protagonista di ottime prestazioni contro i bianconeri. Ecco perché quella di domani è la sua partita.

ISPIRATO – Hakan Calhanoglu sta attraversando un grande periodo di forma. Specialmente da quando è stato spostato sul vertice basso del centrocampo, complice l’infortunio di Marcelo Brozovic. Il centrocampista turco negli scontri diretti si esalta e lo ha dimostrato in particolar modo in questa stagione contro il Barcellona. Per questo Juventus-Inter è decisamente la sua partita. Lo scorso anno, negli scontri con i bianconeri, Hakan Calhanoglu ha mostrato tutte le sue capacità.

DUE GOL E MEZZO – In quattro partite totali tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, Hakan Calhanoglu è spesso stato l’uomo in più per l’Inter contro la Juventus. Con due gol e mezzo a referto. Il mezzo si riferisce all’incrocio dei pali colpito nella gara di campionato a San Siro lo scorso anno e poi ribadito in rete da Edin Dzeko. Le altre due reti sono arrivate su rigore ed entrambe sono state importantissime: la prima allo Stadium, dove Calhanoglu ha permesso ai nerazzurri di conquistare la vittoria per 0-1. La seconda all’Olimpico, sempre su rigore, per permettere alla squadra di portare la partita ai supplementari e alzare il secondo trofeo di quella stagione. Ora scalda i motori per domani. Dopotutto Juventus-Inter è la sua partita.