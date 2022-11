Dimarco, prima da titolare in Juventus-Inter con l’ombra di Perisic sulle spalle

Federico Dimarco si appresta a scendere in campo in un Derby D’Italia per la prima volta dal 1′. Il numero 32 nerazzurro occuperà la fascia sulla quale Ivan Perisic l’anno scorso regalato gioie ai nerazzurri e dolori ai bianconeri

OMBRA – Quella di Ivan Perisic che aleggia sulle spalle di Federico Dimarco, che questa sera esordirà in un Juventus-Inter per la prima volta da titolare – qui la foto pubblicata dal giocatore nerazzurro -. Il numero 32 nerazzurro giocherà sulla fascia sinistra, la stessa su cui l’anno scorso il croato sfrecciava avanti e indietro. Esulla quale, nella finale di Coppa Italia lo scorso anno, ha regalato il trofeo ai nerazzurri grazie alla doppietta realizzata proprio contro i bianconeri. Il caso vuole che fu proprio Dimarco a servire il pallone al croato in occasione del 4-2 finale. Una sorta di ultimo regalo ai tifosi nerazzurri e di contemporaneo passaggio di consegne al classe ’97.

PRIME VOLTE – Per la prima volta, davanti a Juan Cuadrado ci sarà un nuovo dirimpettaio, che è diverso dal suo predecessore, ma come lui potrebbe mettere ugualmente in difficoltà il colombiano. Che sicuramente è sollevato dal non avere più contro Perisic, data la grandissima tensione agonistica che si creava su quella fascia ogni volta che i due si affrontavano. Oggi ci sarà Federico Dimarco, che da grande tifoso nerazzurro farà di tutto per creare problemi alla retroguardia juventina e regalare gioie ai propri tifosi.