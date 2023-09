Audero fissa la data del suo debutto | Le gerarchie dell’Inter in porta

Audero è solo uno dei nuovi portieri dell’Inter di Inzaghi, che si ritrova con un reparto completamente rivoluzionato rispetto all’ultima stagione. Sulle gerarchie in porta, però, i dubbi in casa nerazzurra sono prossimi allo zero. E le prime uscite stagionali lo dimostrano già

GERARCHIE IN PORTA – Nelle prime tre partite stagionali Emil Audero (1997) rimane in panchina a guardare. Il portiere italo-indonesiano in prestito dalla Sampdoria non è l’unico spettatore non pagante nerazzurro con i guantoni. Stessa sorte tocca al terzo portiere Raffaele Di Gennaro (1992), che finora totalizza solo due panchine e una non convocazione. E al quarto portiere Alessandro Calligaris (2005) – numero 1 dell’Inter Under-19 di Cristian Chivu in Primavera 1 – che conta già una convocazione in panchina con la Prima Squadra. Spettatore non pagante anche Yann Sommer (1988), che è il titolare scelto da Simone Inzaghi per questa stagione e vanta già tre clean sheet in Serie A. Il calciomercato estivo regala un reparto tutto nuovo all’Inter di Inzaghi in porta ma le gerarchie sono subito chiare e definite. Sommer sarà il titolare sia in Serie A sia in Champions League, quindi verrà evitata l’imbarazzante alternanza vista nella prima parte della passata stagione tra Samir Handanovic e André Onana. Al dodicesimo Audero toccheranno le briciole? Probabilmente l’esordio del nuovo dodicesimo dell’Inter avverrà in Coppa Italia entro l’anno solare. Il debutto stagionale dell’Inter, nella partita valida per gli Ottavi di Finale, è in programma il 20 dicembre a San Siro. Questa è la data che Audero “vede” già come buona per la prima ufficiale in maglia Inter. Difficile avvenga prima. Per quanto riguarda Di Gennaro e Calligaris, le chance di debutto oggi sono remote. Le gerarchie dell’Inter di Inzaghi in porta sono chiare: Sommer titolare, Audero vice, Di Gennaro terzo e Calligaris ultimissima opzione.