Thuram, il magic moment cementa le gerarchie: no dubbi per Inzaghi

Marcus Thuram è sta vivendo il suo personalissimo magic moment: l’attaccante ha trovato infatti nel giro di pochi giorni il suo primo gol con l’Inter e con la Nazionale francese. Le gerarchie in casa nerazzurra sembrano definitivamente cementate

GERARCHIE – Marcus Thuram è in un ottimo momento di forma. L’attaccante ex Borussia Monchengladbach si è tolto, in breve tempo, la soddisfazione di trovare la prima marcatura sia con l’Inter, nella sfida contro la Fiorentina, che con la Nazionale francese nel match contro l’Irlanda. Un autentico momento magico per l’attaccante francese che, in pochi giorni, ha forse cementato le gerarchie dell’attacco dell’Inter: dopo la sfida col Monza si pensava che Arnautovic potesse insidiare Thuram per il ruolo da titolare accanto all’intoccabile Lautaro Martinez: Adesso appare difficile immaginare Thuram partire dalla panchina. L’attaccante francese si integra perfettamente con il “Toro”: la sua velocità, unita alla bontà tecnica e la capacità di dialogare con la squadra, ne fanno un partner ideale per Lautaro Martinez, finalmente libero di concentrarsi in maniera maggiore sulla fase di finalizzazione. L’augurio di Inzaghi e dei tifosi dell’Inter è che il magic moment di “Tikus” sia solo all’inizio.