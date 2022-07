Vagnati: «Lite con Juric? Conseguenze positive! Certe cose succedono»

La notizia di serata è la lite fra Juric e Vagnati, rispettivamente allenatore e direttore sportivo del Torino (vedi articolo). Quest’ultimo, in collegamento con Sky Sport 24, spiega cosa è successo dando la sua versione.

TUTTO RIENTRATO… FORSE – Davide Vagnati non può negare la lite con Ivan Juric ma la ridimensiona: «C’è stata una discussione, come avete visto. Sicuramente non è una bella cosa da vedere, ma quando due persone ci tengono particolarmente succedono anche queste cose. Il mister vorrebbe i giocatori il prima possibile, io e la società ci stiamo provando in un mercato difficile. Comunque porteremo i giocatori che il mister ha bisogno: ci siamo abbracciati, è finita questa lite. Ci siamo detti quello che dovevamo dirci, abbiamo tutti a cuore fare le cose al meglio possibile. Siamo due persone che dicono le cose come stanno, sarà sicuramente un nuovo punto di partenza per fare le cose bene per il Torino. Abbiamo un buon allenatore, cerchiamo di fare le cose giuste».

NESSUN PROBLEMA – Vagnati parla di uno dei passaggi più discussi della lite con Juric, quello quando si riferisce a una terza persona: «Quando ci sono delle discussioni magari si dicono anche cose che non si pensano. Al di là del contenuto della discussione e della lite l’importante dopo è cercare di capire il perché: tutti e due abbiamo voglia di fare le cose bene per il Torino. Abbiamo voglia di dare al mister i giocatori il prima possibile. Nessuna conseguenza? No, la conseguenza invece è positiva. Nel senso: abbiamo voglia di far bene, il mister giustamente ha le sue preoccupazioni legittime. Le capiamo e dobbiamo cercare di fare il prima possibile quegli acquisti di cui abbiamo bisogno».